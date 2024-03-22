Наше звернення до всього цивілізованого світу - Україна повинна перемогти, дайте зброю, - Арсеній Яценюк на КБФ
"Нам потрібна допомога не "стільки, скільки можемо", а доки Україна переможе", - наголосив голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 16-го щорічного КБФ у столиці 22 березня
"Ми проводимо цей Форум для того, щоб закликати весь світ, розбудити вкотре весь світ з усвідомленням того, що висновки подій і перед Першою світовою, і перед Другою світовою війною так і не зроблені", - наголосив він.
Зволікання кожного дня вартує життів українців і становить дедалі більшу загрозу існування української держави, підкреслив голова КБФ.
"Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю", - підкреслив голова КБФ.
"Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоби вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна допомога не «стільки, скільки можемо», а доки Україна переможе", - наголосив Арсеній Яценюк і підкреслив, що це екзистенційне питання для України і для всього світу.
21-22 березня у столиці проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".
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