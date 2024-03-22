Наше звернення до всього цивілізованого світу - Україна повинна перемогти, дайте зброю, - Арсеній Яценюк на КБФ

"Ми проводимо цей Форум для того, щоб закликати весь світ, розбудити вкотре весь світ з усвідомленням того, що висновки подій і перед Першою світовою, і перед Другою світовою війною так і не зроблені", - наголосив він.

Зволікання кожного дня вартує життів українців і становить дедалі більшу загрозу існування української держави, підкреслив голова КБФ.

"Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю", - підкреслив голова КБФ.

"Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоби вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна допомога не «стільки, скільки можемо», а доки Україна переможе", - наголосив Арсеній Яценюк і підкреслив, що це екзистенційне питання для України і для всього світу.

21-22 березня у столиці проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".