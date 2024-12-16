Україні треба позбутися сором'язливості в розмовах про ядерну зброю і сміливіше пропонувати Європі свій потенціал, - військовий експерт Михайло Самусь

За словами експерта, коли ми говоримо про сили стримування, для Європи існують три стратегічні компоненти: далекобійні системи, в тому числі, балістичні, протиракетні системи і ядерний компонент. Сьогодні жодна єропейська країна не може виробляти системи, які можуть конкурувати з американськими, тож треба об'єднати зусилля, створивши такі системи разом, можливо в кооперації з США.

“Не треба соромитись говорити про ядерну зброю: комплекс, що це погано, нам нав'язали 30 років тому. Європа повинна мати самодостатній компонент ядерного стримування проти Росії, мати можливість протистояти і без США…. Сьогодні його недостатньо, Україна має що додати до ядерного компоненту. Європа має усвідомити важливість цього, а Україна - не соромитись пропонувати свій потенціал”, - висловив думку Михайло Самусь.

За його словами, не треба розділяти Україну і Європу в протистоянні з Росією: результату можна досягти тільки разом, адже Росія діє по всьому континенту, і його дестабілізація в її інтересах.

Михайло Самусь також зазначив: немає сенсу підписувати будь-які документи з Росією - домовленості будуть порушені за будь-якої можливості, адже головний сенс існування імперії - це знищення України.

“Імперія буде використовувати паузу, щоб відновити свої сили. Важливо, щоб західні партнери зрозуміли: пауза не для того, щоб розслабитися, скасувати санкції тощо. Пауза, - щоб посилити Україну і послабити Росію”, - резюмував експерт.

Круглий стіл організований Консорціумом оборонної інформації – це обʼєднання провідних аналітиків з українських та міжнародних дослідницьких центрів, які спеціалізуються на безпеці та обороні. Він об’єднав експертів: Національного інституту стратегічних досліджень, Інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших.

Фахівці з безпеки та оборони готують аналітичні довідки для потреб оборони країни. Консорціум розпочав роботу ще на початку 2024 року, офіційна презентація діяльності відбулася на Форумі “Via Carpatia” у Києві.

