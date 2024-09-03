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Новий вітчизняний бронеавтомобіль презентували на міжнародній виставці

3 вересня, 2024 вiвторок
12:12
зброя Бронеавтомобіль Варта 2

"Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у польському місті Кельце представила новий бронеавтомобіль "Варта 2"

Зміст

Про це повідомляє виробник у соціальній мережі Facebook.

Бойова броньована колісна машина "Варта 2" створена на базі шасі Base. Автомобіль має повну масу 14 тонн та може розвивати швидкість 110 кілометрів на годину.

"Це абсолютно нова машина, яка розроблялася з урахуванням десятирічного досвіду компанії, потреб військових та умов сучасної війни. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Бронемашина оснащена бойовим модулем "Січ" з 30-міліметровою автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

Клас балістичного захисту бронеавтомобіля повністю відповідає стандарту НАТО STANAG 3, присутній протимінний захист 3a/3b.

Автомобіль також оснащений протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які забезпечують максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, яка захищає екіпаж від перевантажень під час підриву.

"Варта 2" обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз.

Встановлений програмно-апаратний комплекс ICoMWare забезпечує ситуаційну обізнаність та інформаційну підтримку командира підрозділу через захищену Mesh-мережу з використанням широкосмугових радіостанцій DTC.

Завдяки незалежній підвісці та системі CTIS, "Варта 2" здатна розвивати високу швидкість та долати перешкоди

Теги:
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
зброя для України
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