Зброя США вже змінює ситуацію на полі бою, - Віталій Кім

Повідомляє Reuters.

Віталій Кім розповів журналістам, що українські сили досягли "деяких успіхів" протягом останніх тижнів у контратаці в Херсонській області. Відповідаючи на запитання, коли західна зброя почне діяти на місцях проти російських військ, він сказав: "Це вже відбувається... і ми матимемо (більший) успіх".

"Ми говоримо про артилерію. У нашому регіоні це вже працює. У найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу", - сказав Кім.

7 червня прессекретар Білого дому повідомив, що влада США продовжить активно представляти військову допомогу Києву на тлі "незначних успіхів" Росії.

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