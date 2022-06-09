Зброя США вже змінює ситуацію на полі бою, - Віталій Кім
Артилерійські системи, що постачаються із США, вже змінюють ситуацію на місцях і "лише питання часу", коли Збройні сили відвоюють території на Півдні України. Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Повідомляє Reuters.
Віталій Кім розповів журналістам, що українські сили досягли "деяких успіхів" протягом останніх тижнів у контратаці в Херсонській області. Відповідаючи на запитання, коли західна зброя почне діяти на місцях проти російських військ, він сказав: "Це вже відбувається... і ми матимемо (більший) успіх".
"Ми говоримо про артилерію. У нашому регіоні це вже працює. У найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу", - сказав Кім.
- 7 червня прессекретар Білого дому повідомив, що влада США продовжить активно представляти військову допомогу Києву на тлі "незначних успіхів" Росії.
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