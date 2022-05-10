Голова Служби безпеки України 2014-2015 рр висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Збройні сили України, наша протиповітряна оборона знищили вже стільки російських літаків та досвідчених російських пілотів, що Путін і кремлівські ватажки побоялися довірити бойові одиниці авіації комусь іншому, якимсь курсантам, щоб вони пролетіли на параді до Дня перемоги. Ця причина навіть серйозніша за потенційні загрози для російської армії", - зазначив Наливайченко.

Нардеп наголосив, що Путін кинув у війну проти України величезні сили, які ми знищили, оскільки тепер в армії окупанта є величезні проблеми як із досвідченим особовим складом, а також із технікою.

"Це свідчить, що всередині російських збройних сил, особливо серед льотного складу - величезні проблеми. Росії не вистачає досвідчених пілотів, адже Путін їх кинув у перший же місяць війни проти України, а ЗСУ їх знищили. Тож не погода є причиною скасування авіаційного параду, а те, що російська верхівка боялася й трусилася, щоб не збили їхні літаки", - зауважив Валентин Наливайченко.

Російський диктатор Володимир Путін, попри повномасштабну агресію проти України, адресував українському народу та ветеранам Другої світової війни вітальну телеграму до 9 травня.

InformNapalm повідомляє, що причиною скасування авіаційної частини параду на честь 9 травня у Москві могла стати несправність літака "судного дня" Іл-80.

9 травня вранці речник Володимир Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що повітряна частина параду в Москві скасована через погоду.

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