Збували автомати та бойові гранати: на Вінниччині затримали угруповання зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



У зловмисників вилучили автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.



На спробах збуту боєприпасів затримали лідерів озброєного угруповання.



За інформацією слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, зокрема ті, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.



Працівники СБУ задокументували серію епізодів протиправної діяльності.



Під час обшуку правоохоронці вилучили 2 автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами, 3 гранати Ф-1 та РГН, 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган, майже 300 набоїв до стрілецької зброї, засоби зв’язку, гроші, одержані злочинним шляхом. Речові докази скерували на експертизу.



Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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