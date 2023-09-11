Збували інформацію з закритих баз даних правоохоронних органів: у Києві викрили "детективне агентство"

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що організатором цієї протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.

Під прикриттям легального бізнесу фігурант виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України. Серед таких відомостей були адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону.

За даними спецслужб, середня вартість одного "досьє" становила $200. Однак сума залежала від обсягу зібраної інформації.

Для отримання персональних даних так званий детектив залучив свого знайомого – чинного посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу.

Крім того, власник детективного агентства приймав замовлення на негласне стеження за людьми. Оплату за "послуги" отримував на банківську картку свого близького родича.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за статтею про несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на комп’ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Його спільника – посадовця поліції – відсторонили від служби. Йому інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється на комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 6 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.