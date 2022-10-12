Про це повідомила СБУ.

Так, на Херсонщині було задокументовано діяльність так званого першого заступника військово-цивільної адміністрації тимчасово окупованого міста Олешки. Раніше він був депутатом партії ОПЗЖ.

Чоловік добровільно перейшов на бік окупантів після захоплення частини регіону. Наразі він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, а також підписує незаконні доручення щодо виконання російських наказів у захопленому місті.

Також на Херсонщині, у Нововоскресенському затримано так званого керівника місцевої окупаційної адміністрації. Він підтримував загарбників, а також намагався схилити до співпраці з ними місцевих освітян. Крім того, він "здавав" росіянам українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.

Чоловікові оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).

У деокупованому Лимані контррозвідка СБУ затримала жінку, яка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами. Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала інших підтримувати загарбників, а також допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста. За це їй було запропоновано очолити "управління праці та соцзахисту населення" у тимчасово окупованому місті.

"Перед призначенням на "посаду" її направили до окупованого Єнакієвого для проходження "ідеологічних курсів" щодо правил поширення кремлівського режиму", - написали в СБУ.

Наразі їй оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ. (колабораційна діяльність)

12 жовтня СБУ викрили митрополита УПЦ МП, який підтримував політику Кремля та збройну агресію Росії.

12 жовтня також було викрито мешканця Криму, який коригував ракетні удари по Києву.