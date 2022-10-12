"Здавали" учасників спротиву в Лимані й на Херсонщині": СБУ викрила депутата ОПЗЖ і двох колаборантів
СБУ викрила депутата забороненої ОПЗЖ і двох колаборантів, які допомагали окупантам знаходити учасників спротиву в Лимані та на Херсонщині
Про це повідомила СБУ.
Так, на Херсонщині було задокументовано діяльність так званого першого заступника військово-цивільної адміністрації тимчасово окупованого міста Олешки. Раніше він був депутатом партії ОПЗЖ.
Чоловік добровільно перейшов на бік окупантів після захоплення частини регіону. Наразі він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, а також підписує незаконні доручення щодо виконання російських наказів у захопленому місті.
Також на Херсонщині, у Нововоскресенському затримано так званого керівника місцевої окупаційної адміністрації. Він підтримував загарбників, а також намагався схилити до співпраці з ними місцевих освітян. Крім того, він "здавав" росіянам українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.
Чоловікові оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).
У деокупованому Лимані контррозвідка СБУ затримала жінку, яка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами. Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала інших підтримувати загарбників, а також допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста. За це їй було запропоновано очолити "управління праці та соцзахисту населення" у тимчасово окупованому місті.
"Перед призначенням на "посаду" її направили до окупованого Єнакієвого для проходження "ідеологічних курсів" щодо правил поширення кремлівського режиму", - написали в СБУ.
Наразі їй оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ. (колабораційна діяльність)
- 12 жовтня СБУ викрили митрополита УПЦ МП, який підтримував політику Кремля та збройну агресію Росії.
- 12 жовтня також було викрито мешканця Криму, який коригував ракетні удари по Києву.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.45Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе