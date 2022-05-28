"Здавав" окупантам позиції ЗСУ в Харкові: українця засудили до 15 років ув'язнення
Мешканця Донеччини, який "здавав" росіянам позиції ЗСУ в Харкові, засудили за держзраду до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Чоловік виправдовував вторгнення РФ в Україну. Також він повідомляв окупантам розташування позицій ЗСУ в Харкові, унаслідок чого їх обстрілювали з артилерії. Засуджений намагався проодовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але його затримала поліція.
Чоловіка визнали винним у держзраді та засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- 28 травня мешканці Житомира повідомили про підозру через заклики підтримувати окупантів і заперечення вторгнення РФ в Україну.
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