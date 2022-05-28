Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Чоловік виправдовував вторгнення РФ в Україну. Також він повідомляв окупантам розташування позицій ЗСУ в Харкові, унаслідок чого їх обстрілювали з артилерії. Засуджений намагався проодовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але його затримала поліція.

Чоловіка визнали винним у держзраді та засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

28 травня мешканці Житомира повідомили про підозру через заклики підтримувати окупантів і заперечення вторгнення РФ в Україну.

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