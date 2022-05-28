Заперечувала напад Росії, схвалювала застосування хімічної зброї проти українців: мешканці Житомира повідомлено про підозру
Місцевій мешканці Житомира повідомлено про підозру у публічному запереченні здійснення нападу на Україну та публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань
Про це повідомляють у прокуратурі Житомирської області.
Слідством встановлено, що жінка неодноразово, протягом березня-квітня поширювала у соцмережах тексти з проросійських джерел із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора. У текстах возвеличувалися окупанти та принижувалися українські військові, поширювалися заклики застосувати проти них хімічну зброю, аби "викуріть кротов із нор" у Маріуполі.
Підозрювана також поширювала ілюстрації із зображенням військового рашиста та підписом "Поклон тєбє, солдат россії", схвалюючи воєнні злочини російської федерації.
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