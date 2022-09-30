Здавайтесь або краще починайте протестувати, - тенісист Стаховський звернувся до росіян

Про це Стаховський написав у twitter

"Росіяни, тільки ця доля чекає вас в Україні. Здавайтесь або краще починайте протестувати у своїй країні. Тут вас нічого не чекає і ніхто вас тут не чекає", - написав тенісист під відео з тілами російських солдатів.

5 серпня Стаховський наголосив, що в Росії немає потрібних сил, щоб перемогти у війні в Україні.

Тенісист Сергій Стаховський впевнений, що Угорщина - це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора.

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