Здавайтесь або краще починайте протестувати, - тенісист Стаховський звернувся до росіян
Український тенісист Сергій Стаховський особисто звернувся до російських громадян
Про це Стаховський написав у twitter
"Росіяни, тільки ця доля чекає вас в Україні. Здавайтесь або краще починайте протестувати у своїй країні. Тут вас нічого не чекає і ніхто вас тут не чекає", - написав тенісист під відео з тілами російських солдатів.
- 5 серпня Стаховський наголосив, що в Росії немає потрібних сил, щоб перемогти у війні в Україні.
- Тенісист Сергій Стаховський впевнений, що Угорщина - це маленька Росія, адже як держава, повністю підтримує країну-агресора.
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