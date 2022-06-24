Автор телеграм-каналу "Лачен пише" поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На народні "байрактари" донатить не лише молодь, більше здивували люди похилого віку, які скидали і 5, і 10, і 20 грн. Українська молодь завжди була у темі донатів. Молоді українці завжди донатили. Кошти збираємо всі разом: молоді українці, бабусі й дідусі, студенти, великий і малий бізнес, іноземці", - зазначив Лаченков.

Блогер додав, що такого роду збір коштів є легендарним для українського медіапростору.

"Збір коштів на "байрактари" - це легендарний збір з точки зору медіапростору. Це вже усюди в українському просторі, але це також побачать і на Заході", - зауважив Ігор Лаченков.

Український ведучий, громадський діяч і волонтер Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим за добу зібрали на 2 турецьких ударних безпілотники "Байрактар".

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