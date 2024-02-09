ГРВІ, грип і COVID-19: захворюваність серед дітей зросла на 31%, епідпоріг перевищено у чотирьох областях
За тиждень захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 в Україні серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%. Госпіталізовано 4232 дитини
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
За тиждень із 29 січня по 4 лютого в Україні на ГРВІ захворіло 226 338 українців, із них 125 556 – діти віком до 17 років. До лікарень госпіталізовано 6924 людини, із них 4232 – діти.
Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій і Чернівецькій областях.
Нині у 22 регіонах зафіксовано циркуляцію вірусів грипу типів А та В.
"З 29 січня по 4 лютого зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом "грип". Загалом із початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків", - повідомили у МОЗ.
"У 3105 осіб з 29 січня по 4 лютого виявили COVID-19. Зареєстровано 28 летальних випадків через ускладнення від COVID-19", - додали там.
У відомстві нагадали, що всі регіони України забезпечено вакцинами.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
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