ГРВІ, грип і COVID-19: захворюваність серед дітей зросла на 31%, епідпоріг перевищено у чотирьох областях

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

За тиждень із 29 січня по 4 лютого в Україні на ГРВІ захворіло 226 338 українців, із них 125 556 – діти віком до 17 років. До лікарень госпіталізовано 6924 людини, із них 4232 – діти.

Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій і Чернівецькій областях.

Нині у 22 регіонах зафіксовано циркуляцію вірусів грипу типів А та В.

"З 29 січня по 4 лютого зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом "грип". Загалом із початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків", - повідомили у МОЗ.

"У 3105 осіб з 29 січня по 4 лютого виявили COVID-19. Зареєстровано 28 летальних випадків через ускладнення від COVID-19", - додали там.

У відомстві нагадали, що всі регіони України забезпечено вакцинами.