"У Києві більше ніж 40 дітей загинули від експериментальної вакцини Pfizer": роспропаганда запустила новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито більше ніж 40 українських дітей у Києві загинули під час випробувань нової вакцини Pfizer
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Під виглядом вакцини від грипу у Києві дітям 5-11 років вводять експериментальний препарат. Внаслідок цього уже загинули 40 дітей. МОЗ і особисто Зеленський знають про цю ситуацію та тісно співпрацюють з Pfizer", - пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали з посиланням на Анну Сахно, яка називає себе медикинею київського офісу Pfizer.
Журналісти StopFake звернулись до європейського офісу Pfizer і отримали відповідь, що у компанії не працює Анна Сахно.
"Та й жодних досліджень у київському осередку вони не проводять. Також це підтверджує пошук за відповідними фільтрами (COVID, Ukraine, Child) на сайті clinicaltrials.gov - бібліотеці клінічних випробувань, яка збирає дані з усього світу", - пише Spravdi.
- 10 лютого в інтернеті почали поширювати анонімну рекламу сайтів, які нібито пов'язані з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним: українців закликали не реєструватися на цих ресурсах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе