"У Києві більше ніж 40 дітей загинули від експериментальної вакцини Pfizer": роспропаганда запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Під виглядом вакцини від грипу у Києві дітям 5-11 років вводять експериментальний препарат. Внаслідок цього уже загинули 40 дітей. МОЗ і особисто Зеленський знають про цю ситуацію та тісно співпрацюють з Pfizer", - пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали з посиланням на Анну Сахно, яка називає себе медикинею київського офісу Pfizer.

Журналісти StopFake звернулись до європейського офісу Pfizer і отримали відповідь, що у компанії не працює Анна Сахно.

"Та й жодних досліджень у київському осередку вони не проводять. Також це підтверджує пошук за відповідними фільтрами (COVID, Ukraine, Child) на сайті clinicaltrials.gov - бібліотеці клінічних випробувань, яка збирає дані з усього світу", - пише Spravdi.