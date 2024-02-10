"Залужний 2024": у мережі поширюють рекламу анонімних сайтів, які нібито пов'язані з колишнім Головкомом ЗСУ

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ці сайти перебувають на різних доменах і створені анонімами. Посилання, розміщені на них, ведуть на анонімні telegram-боти, які збирають інформацію про користувачів. Як вказали у ЦПД, її в майбутньому можуть використати проти громадян України.

"Центр наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані. Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби", - наголосили у ЦПД.

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Там закликали українців не реєструватися на цих ресурсах та довіряти лише верифікованим джерелам.