У ВООЗ підрахували, що понад мільярд людей у світі страждають на ожиріння: головні групи ризику

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження, оприлюднене напередодні Всесвітнього дня боротьби з ожирінням 4 березня, показало, що в 1990 році у світі налічувалося близько 226 мільйонів людей, які страждали на ожиріння. У 2022 році ця цифра зросла до 1 038 мільйонів.

До групи ризику належать люди, які проживають у більш бідних країнах. Окрім цього, як зазначили вчені, діти та підлітки схильні до ожиріння набагато більше за дорослих.

За словами директора департаменту ВООЗ з питань харчування для здоров'я Франческо Бранка, перевищення показника в один мільярд людей відбулося "набагато раніше, ніж очікувалося".

Хоча лікарі знали, що кількість людей, які страждають від ожиріння, швидко зростає, символічну цифру раніше очікували у 2030 році.

Науковці проаналізували дані про вагу та зріст понад 220 мільйонів людей у більш ніж 190 країнах світу.

За їхніми оцінками, у 2022 році 504 мільйони дорослих жінок, 374 мільйони чоловіків та близько 159 мільйонів дітей та підлітків страждали від ожиріння.

Це захворювання супроводжується підвищеним ризиком смерті від хвороб серця, діабету і деяких видів раку.

"Це нове дослідження підкреслює важливість профілактики та лікування ожиріння з раннього дитинства до зрілого віку за допомогою дієти, фізичної активності та адекватного догляду, якщо це необхідно", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

ВООЗ підтримала введення податків на солодкі напої, обмеження маркетингу нездорової їжі для дітей та збільшення субсидій на здорову їжу.

"Ожиріння - це довгострокова проблема, і важливо подивитися на вплив цих препаратів на довгострокові ефекти або побічні ефекти", - підсумував Бранка.