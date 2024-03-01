У ВООЗ підрахували, що понад мільярд людей у світі страждають на ожиріння: головні групи ризику
У ВООЗ підрахували, що понад мільярд людей у всьому світі страждають від ожиріння, причому з 1990 року ця цифра зросла більш ніж у чотири рази
Про це повідомляє Science Alert.
Дослідження, оприлюднене напередодні Всесвітнього дня боротьби з ожирінням 4 березня, показало, що в 1990 році у світі налічувалося близько 226 мільйонів людей, які страждали на ожиріння. У 2022 році ця цифра зросла до 1 038 мільйонів.
До групи ризику належать люди, які проживають у більш бідних країнах. Окрім цього, як зазначили вчені, діти та підлітки схильні до ожиріння набагато більше за дорослих.
За словами директора департаменту ВООЗ з питань харчування для здоров'я Франческо Бранка, перевищення показника в один мільярд людей відбулося "набагато раніше, ніж очікувалося".
Хоча лікарі знали, що кількість людей, які страждають від ожиріння, швидко зростає, символічну цифру раніше очікували у 2030 році.
Науковці проаналізували дані про вагу та зріст понад 220 мільйонів людей у більш ніж 190 країнах світу.
За їхніми оцінками, у 2022 році 504 мільйони дорослих жінок, 374 мільйони чоловіків та близько 159 мільйонів дітей та підлітків страждали від ожиріння.
Це захворювання супроводжується підвищеним ризиком смерті від хвороб серця, діабету і деяких видів раку.
"Це нове дослідження підкреслює важливість профілактики та лікування ожиріння з раннього дитинства до зрілого віку за допомогою дієти, фізичної активності та адекватного догляду, якщо це необхідно", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
ВООЗ підтримала введення податків на солодкі напої, обмеження маркетингу нездорової їжі для дітей та збільшення субсидій на здорову їжу.
"Ожиріння - це довгострокова проблема, і важливо подивитися на вплив цих препаратів на довгострокові ефекти або побічні ефекти", - підсумував Бранка.
- У ВООЗ спрогнозували, що до 2050 року кількість випадків раку у світі може зрости на понад 75%. Вживання тютюну, алкоголю та ожиріння є ключовими факторами зростання захворюваності.
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