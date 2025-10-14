ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей

Про це пише Bloomberg.



Небезпечними виявилися препарати COLDRIF, Respifresh TR та ReLife, вироблені компаніями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals та Shape Pharma.

За даними видання, у цих сиропах виявлено діетиленгліколь — токсичну речовину, що раніше спричиняла масові отруєння. Забруднені ліки не експортувалися, проте ВООЗ закликає країни посилити контроль і перевіряти локальні ринки, особливо неформальні канали постачання.

Індія вже припинила виробництво та відкликала ліцензії виробників, а влада розпочала кримінальне розслідування. ВООЗ співпрацює з місцевими органами для виявлення джерела забруднення та запобігання ризикам для здоров’я.

Раніше Індія вже стикалася з подібними випадками: понад 60 дітей у Гамбії померли після вживання індійського сиропу від кашлю у 2022 році, а забруднені очні краплі спричинили випадки сліпоти у США.