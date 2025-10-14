ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила глобальне попередження щодо трьох сиропів від кашлю, вироблених в Індії, після смерті щонайменше 22 дітей у штаті Мадх'я-Прадеш
Про це пише Bloomberg.
Небезпечними виявилися препарати COLDRIF, Respifresh TR та ReLife, вироблені компаніями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals та Shape Pharma.
За даними видання, у цих сиропах виявлено діетиленгліколь — токсичну речовину, що раніше спричиняла масові отруєння. Забруднені ліки не експортувалися, проте ВООЗ закликає країни посилити контроль і перевіряти локальні ринки, особливо неформальні канали постачання.
Індія вже припинила виробництво та відкликала ліцензії виробників, а влада розпочала кримінальне розслідування. ВООЗ співпрацює з місцевими органами для виявлення джерела забруднення та запобігання ризикам для здоров’я.
Раніше Індія вже стикалася з подібними випадками: понад 60 дітей у Гамбії померли після вживання індійського сиропу від кашлю у 2022 році, а забруднені очні краплі спричинили випадки сліпоти у США.
- 12 жовтня повідомлялося, що попри загальне покращення глобальних показників здоров’я у світі, серед молоді фіксується тривожне зростання смертей, спричинених психічними розладами, залежностями та інфекціями
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе