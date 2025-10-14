Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей

ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей

Вікторія Литвин
14 жовтня, 2025 вiвторок
15:35
Здоров'я індійські сиропи від кашлю

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила глобальне попередження щодо трьох сиропів від кашлю, вироблених в Індії, після смерті щонайменше 22 дітей у штаті Мадх'я-Прадеш

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Небезпечними виявилися препарати COLDRIF, Respifresh TR та ReLife, вироблені компаніями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals та Shape Pharma.

За даними видання, у цих сиропах виявлено діетиленгліколь — токсичну речовину, що раніше спричиняла масові отруєння. Забруднені ліки не експортувалися, проте ВООЗ закликає країни посилити контроль і перевіряти локальні ринки, особливо неформальні канали постачання.

Індія вже припинила виробництво та відкликала ліцензії виробників, а влада розпочала кримінальне розслідування. ВООЗ співпрацює з місцевими органами для виявлення джерела забруднення та запобігання ризикам для здоров’я.

Раніше Індія вже стикалася з подібними випадками: понад 60 дітей у Гамбії померли після вживання індійського сиропу від кашлю у 2022 році, а забруднені очні краплі спричинили випадки сліпоти у США. 

  • 12 жовтня повідомлялося, що попри загальне покращення глобальних показників здоров’я у світі, серед молоді фіксується тривожне зростання смертей, спричинених психічними розладами, залежностями та інфекціями
