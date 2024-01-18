З початку січня на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 250 тис. українців

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

З початку епідсезону в жовтні до 14 січня в Україні перехворіло 2 146 628 українців, 54% з них – діти. Всього зареєстровано 126 572 випадки захворювання на COVID-19 та 620 летальних випадків унаслідок ускладнення захворювання, серед них чотири дитини.

Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 9 українців.

За перший тиждень січня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 121 172 особи, із них 59 469 — діти. У 4 473 хворих виявили коронавірус.

До лікарень протягом першого тижня січня госпіталізовано 4 744 особи, із них 2472 — діти. Зареєстровано 53 летальні випадки від ускладнень COVID-19.

Протягом другого тижня (8-14.01) захворіло 129 220 осіб, із них 59 010 — діти. 4410 людей потрапили до лікарень, серед яких медичну допомогу в умовах стаціонару отримали 2282 дитини. Серед усіх госпіталізованих 1144 людини — це пацієнти із підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 246 — діти. Зареєстровано 27 летальні випадки від ускладнень COVID-19.

"У 15 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу протягом другого тижня січня (8-14.01) померли дві людини: один випадок стався у Львівській області (35-річна особа), інший — у місті Києві (44-річна особа)", - повідомили у МОЗ.

Перевищення епідемічного рівня в жодному регіоні немає.