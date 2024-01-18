З початку січня на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 250 тис. українців
З початку поточного місяця в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 захворіли 250 тис. людей, зафіксовано також летальні випадки
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
З початку епідсезону в жовтні до 14 січня в Україні перехворіло 2 146 628 українців, 54% з них – діти. Всього зареєстровано 126 572 випадки захворювання на COVID-19 та 620 летальних випадків унаслідок ускладнення захворювання, серед них чотири дитини.
Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 9 українців.
За перший тиждень січня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 121 172 особи, із них 59 469 — діти. У 4 473 хворих виявили коронавірус.
До лікарень протягом першого тижня січня госпіталізовано 4 744 особи, із них 2472 — діти. Зареєстровано 53 летальні випадки від ускладнень COVID-19.
Протягом другого тижня (8-14.01) захворіло 129 220 осіб, із них 59 010 — діти. 4410 людей потрапили до лікарень, серед яких медичну допомогу в умовах стаціонару отримали 2282 дитини. Серед усіх госпіталізованих 1144 людини — це пацієнти із підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 246 — діти. Зареєстровано 27 летальні випадки від ускладнень COVID-19.
"У 15 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу протягом другого тижня січня (8-14.01) померли дві людини: один випадок стався у Львівській області (35-річна особа), інший — у місті Києві (44-річна особа)", - повідомили у МОЗ.
Перевищення епідемічного рівня в жодному регіоні немає.
- 6 січня ВООЗ рекомендувала вдягати маски та дотримуватися дистанції в місцях скупчення людей.
- Пізніше в МОЗ України нагадали правила вакцинації від коронавірусу. Також КМДА рекомендувала мешканцям Києва вдягати маски в громадських місцях.
- 12 січня ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу у світі.
- Разом із тим у МОЗ повідомили, що понад 12 млн українців не завершили рекомендований курс вакцинації від коронавірусу, пропустивши бустерне щеплення.
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