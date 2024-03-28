Захищає від штаму "Омікрон": в Україну доставили понад чверть мільйона доз вакцини проти COVID-19

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, її розподілять між усіма регіонами для проведення безоплатних щеплень.

"Світова тенденція щодо COVID-19 свідчить, що вірус переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. Щороку люди стикатимуться з коронавірусом, який продовжить мутувати. Омікрон-специфічна вакцина, яку доставив ЮНІСЕФ, адаптована спеціально для захисту від штаму "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2, який циркулює у країні", - сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Раніше ця вакцина використовувалася для проведення бустерних щеплень, але нині її можна використовувати й для первинних щеплень як дорослим, так і дітям.

За даними МОЗ, із 11 по 17 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 150 422 людини, з них 88 829 — діти. До лікарень України через ускладнення COVID-19 госпіталізували 597 людей, зокрема 94 дитини. Зареєстровано 24 летальні випадки серед хворих, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.