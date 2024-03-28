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Головна Здоров'я Захищає від штаму "Омікрон": в Україну доставили понад чверть мільйона доз вакцини проти COVID-19

Захищає від штаму "Омікрон": в Україну доставили понад чверть мільйона доз вакцини проти COVID-19

28 березня, 2024 четвер
14:00
Здоров'я щеплення вакцинація

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 254 тис. доз вакцини від коронавірусу, адаптованої спеціально для захисту від штаму "Омікрон"

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, її розподілять між усіма регіонами для проведення безоплатних щеплень.

"Світова тенденція щодо COVID-19 свідчить, що вірус переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. Щороку люди стикатимуться з коронавірусом, який продовжить мутувати. Омікрон-специфічна вакцина, яку доставив ЮНІСЕФ, адаптована спеціально для захисту від штаму "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2, який циркулює у країні", - сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Раніше ця вакцина використовувалася для проведення бустерних щеплень, але нині її можна використовувати й для первинних щеплень як дорослим, так і дітям.

За даними МОЗ, із 11 по 17 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 150 422 людини, з них 88 829 — діти. До лікарень України через ускладнення COVID-19 госпіталізували 597 людей, зокрема 94 дитини. Зареєстровано 24 летальні випадки серед хворих, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
Вакцинація
Коронавірус
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