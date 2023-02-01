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Головна Світ Зелена комета пролетить повз Землю вперше за 50 тисяч років

Зелена комета пролетить повз Землю вперше за 50 тисяч років

1 лютого, 2023 середа
18:31
Світ

Востаннє зелену комету біля Землі можна було побачити аж в кам'яному віці. Найближче до нашої планети небесне тіло наблизиться вночі з 1 на 2 лютого

Про це повідомляє CNN.

NASA відкрила комету C/2022 E3(ZTF) 2 березня 2022 року. Вночі з 1 на 2 лютого комета знаходитиметься на відстані від 42 до 44 млн км від Землі.

Коли небесне тіло наблизиться до Землі, можна буде помітити його як невелику зелену пляму біля Полярної зірки.

Жителі Північної півкулі (в якій знаходиться й Україна), зможуть спостерігати за кометою після опівночі, глибоко вночі. Тим, хто зараз знаходиться в Південній півкулі, побачити комету буде складно. Через яскравість комети її можна буде побачити неозброєним оком у темному небі, але краще використати для цього телескоп.

  • Космічний телескоп "Хаббл" показав далеке блакитне скупчення зірок в частині Великої Магелланової хмари.

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космос
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