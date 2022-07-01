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Зеленський анонсував новини щодо вступу у Євросоюз

1 липня, 2022 п'ятниця
00:03
Україна Євроcoюз ЄС

Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю, 1 липня, новини щодо переговорів про членство України в Євросоюзі

Про це він сказав під час вечірнього звернення. 

Зеленський сказав, що сьогодні, 30 червня, завершилось головування Франції та почалось головування Чехії в Раді ЄС. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала став новим головою Ради Євросоюзу.

"А наш пріоритет – і це буде завданням для усіх представників держави – якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства. Урядовці, депутати, дипломати – всі мають працювати щодо цього 24 години на добу 7 днів на тиждень. До речі завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити", - сказав президент.

  • 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
  • 24 червня у Кабміні назвали приблизні терміни вступу України до ЄС. 
  • 29 червня, у французькому Ліоні Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС

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Володимир Зеленський
вступ в ЄС
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