Зеленський анонсував новини щодо вступу у Євросоюз
Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю, 1 липня, новини щодо переговорів про членство України в Євросоюзі
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
Зеленський сказав, що сьогодні, 30 червня, завершилось головування Франції та почалось головування Чехії в Раді ЄС. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала став новим головою Ради Євросоюзу.
"А наш пріоритет – і це буде завданням для усіх представників держави – якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства. Урядовці, депутати, дипломати – всі мають працювати щодо цього 24 години на добу 7 днів на тиждень. До речі завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити", - сказав президент.
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