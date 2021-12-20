Зеленський боїться, що Порошенко збере протести проти референдуму про повернення Україні ОРДЛО на федеральних правах, - екснардеп Уколов

Про це він заявив у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"Наскільки Зеленський схожий на Януковича? Дежавю є, при чому цілком конкретне. Він переслідує свого основного опонента, так само як і Янукович переслідував Тимошенко. Так само є фальшиві звинувачення, як і проти неї. Так само є особливий цинізм цих звинувачень, тому що звинувачувати Порошенка в тому, що він хотів допомогти "ЛНР" та "ДНР" для цього потрібно бути циніком, брехуном і людиною з Марсу. Саме за наказом Порошенка було звільнено 2/3 Донбасу", - вважає Уколов.



Він висловив думку, чому це сталось саме зараз.



"По-перше, на кордонах України стоїть 175 тис. російських військ. Вони готові напасти на Україну, небезпека нікуди не зникла. По-друге, на мою думку, готується спецоперація проведення референдуму для втюхування в склад України федеральних суб'єктів - "ДНР" та "ЛНР". Зеленський надто часто говорить про конституційний референдум", - зазначив екснардеп.



Він пояснив, що у Конституції є стаття 2, у якій написано, що Україна є унітарною державою.



"Для того, щоб зробити її федеральною державою, необхідно змінити розділ 1 Конституції, а він змінюється лише через референдум. Він переслідує Порошенка, тому що Порошенко, на думку Зеленського, може організувати протести проти такого зрадницького капітуляційного референдуму,

але Зеленський помиляється. Люди можуть піднятися і без Порошенка. Коли українців чіпляє, вони підіймаються незалежно - лідер на волі чи у тюрмі. Так було у 2013 році. Якщо Зеленський замахнеться на цю червону лінію і спробує розвернути нас назад до Росії, він отримає по зубах від суспільства, а не від когось конкретно із політиків", - підсумував Уколов.





Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".