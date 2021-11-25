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"Єрмак — це прям ходяча катастрофа". Соцмережі про розслідування святкування 50-річчя Єрмака у Карпатах

25 листопада, 2021 четвер
08:08
Суспільство Фотожаба Зеленський і Єрмак

Користувачі соціальних мереж активно коментують розслідування "Української правди" про те, як Володимир Зеленський і Андрій Єрмак святкували ювілей керівника Офісу президента України

Шеф-редактор інтернет-видання "Главком" Віктор Шлінчак переконаний, що розслідування про ювілей Єрмака неминуче призведе до падіння рейтингу президента Зеленського.
 


Політик Володимир Омелян щиро дивується черговому "зашквару" від нинішнього президента та його оточення: "Навіть страшно уявити, по якій статті підуть Єрмак і Зеленський за завдання збитків під час незаконного відпочинку в державній резиденції, прийому гостей, гулянки і використанні гелікоптерів ДСНС за кошт платників податків".

За словами ексміністра інфраструктури, він завжди був певен, що Зеленський погано завершить свою політичну кар'єру.
 

Не приховує своїх емоцій і колишній народний депутат України Сергій Висоцький: "Наскільки ж потрібно щоби було пох@ю не просто на країну, а взагалі на все, щоби чотири дні гудіти на дні народженні твого де-факто віце-президента, та ще й возити гостей з Києва на військовому гелікоптері та гелікоптері екстрених служб".
 

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва дивується поведінці нинішнього керівника Офісу президента: "Єрмак — це прям ходяча катастрофа. 50 років стукнуло трьостопроцентному патріоту, а *бонуте на всю голову. Це ж треба в розпал скандалу про держзраду вляпатись у розгуляй на день народження".
 


Політолог Андрій Смолій вважає, що нинішня команда Зеленського повністю відірвалася від реальності: "Для кого там ще Зеленський це «простий вчитель-Голобородько»? Час знімати рожеві окуляри. Ми маємо справу з новими олігархами та корупціонерами при владі. З людьми без принципів і моралі, без сорому та розуміння.
Вони будуть брехати на камери, обливати брудом інших,а самі - банально жирувати за наш кошт, в державних резиденціях, які Зеленський обіцяв віддати дітям".
 
 

 
 


Телеведучий "Еспресо" Єгор Чечеринда ставить цілком логічне запитання: чи це не ті самі "санітарні" гелікоптери ДСНС возили Зеленського і Єрмака у Гуту, які Арсен Аваков за півмільярда народних євро придбав у французів для потреб МВС. 
 

 
 
 


Сам Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook спростовує частину інформації, викладеної у розслідуванні "Української правди".

"Ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків. Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", - стверджує він.
 
 
  • Журналісти "Української правди" у своєму розслідуванні стверджують, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (у неділю глава держави відбув у Києв, а потім, в цей же день, повернувся в Гуту).  Розслідувачі кажуть, що президент чи гості ймовірно пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС і святкування тривало 4 дні.
  • Офіс президента України і сам Андрій Єрмак частково спростували інформацію, яку оприлюднили журналісти "УП".
Карпати
розслідування
ДСНС
Володимир Зеленський
Єрмак
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