Зеленський буде президентом, який буде відповідати за держзраду у суді, - політтехнолог Бала

Про це він сказав у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Перш за все, я думаю, що це було великою помилкою чинної влади і персонально Володимира Зеленського, коли він розпочав справу проти Порошенка в контексті звинувачення у держзраді, бо фактично Зеленський відкрив скриньку Пандори і я думаю, що він буде тим президентом, який буде відповідати по статті "держзрада" у суді. І ця справа буде мати перспективу, на відміну від сьогоднішнього дійства", - сказав Бала.



Він прокоментував інцидент, який стався у аеропорту "Жуляни", коли Порошенку не віддавали паспорт.



"Він показав насправді, що вказівки влади вже не зовсім виконуються, як це могло бути рік чи два назад. В цій ситуації - це достатньо серйозний сигнал для всіх - оточення президента, його союзників і для опонентів президента. Зараз м'яч на полі чинної влади, бо вона програє медійно і на середню та коротку перспективу. По великому рахунку, ця справа може стати каталізатором до дочасних виборів як мінімум Верховної Ради", - вважає політтехнолог.



На його думку, можливо не всі лідери політичних партій будуть відкрито підтримувати персонально Порошенка.



"Але вони говорили про нехтування верховенством прав, про що говорив той же Порошенко, і об'єднаються навколо ідеї дочасних виборів. Я думаю, що чинна влада вистрілила собі в ногу", - підсумував Бала.

Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.