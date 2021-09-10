Зеленський доручив Кабміну "невідкладно" реставрувати костел Святого Миколая в Києві

Про це йдеться в листі Зеленського до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який опублікували на сайті Офісу президента.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", – зазначив Зеленський у листі.

Президент наголосив на необхідності до завершення вказаних робіт організувати концертну діяльність творчих колективів та виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках.

Зеленський також звернув увагу Шмигаля на необхідність активізувати реалізацію проекту "Будинок музики"

Про результати робіт Шмигаль має інформувати Зеленського щомісяця.

Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.

4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі.