Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Зеленський доручив Кабміну "невідкладно" реставрувати костел Святого Миколая в Києві

Зеленський доручив Кабміну "невідкладно" реставрувати костел Святого Миколая в Києві

10 вересня, 2021 п'ятниця
22:40

Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві

Про це йдеться в листі Зеленського до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який опублікували на сайті Офісу президента.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", – зазначив Зеленський у листі.

Президент наголосив на необхідності до завершення вказаних робіт організувати концертну діяльність творчих колективів та виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках.

Зеленський також звернув увагу Шмигаля на необхідність активізувати реалізацію проекту "Будинок музики"

Про результати робіт Шмигаль має інформувати Зеленського щомісяця.

  •  Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.
  • 4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

пожежа
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
костел
Читайте також:
Єгор Стадний
Автор Андрій Яніцький
6 вересня, 2021 понедiлок
Україні критично бракуватиме вчителів, — Єгор Стадний
9 вересня, 2021 четвер
Обставини смерті Кернеса вимагають втручання правоохоронців, – експерт
Лукашенко Путін
9 вересня, 2021 четвер
Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.63
    Купівля 26.63
    Продаж 26.87
  • EUR
    Купівля 31.4
    Продаж 31.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 вересня
23:37
У Києві зіткнулися позашляховик і маршрутний автобус, є постраждалі
23:11
Збігнєв Рау
Запобігти подальшим поділам у Європі: очільник МЗС Польщі обговорив із колегами з Німеччини та Франції ризики від Північного потоку-2
22:55
В Камеруні пішов сніг
22:24
Владислав Сіренко
Непереможний українець Сіренко нокаутував росіянина в першому раунді
22:22
Афганістан
"Талібан" заборонив афганським жінками працювати в міністерствах
22:12
Ірина Венедіктова
Венедіктова назвала приблизні терміни оголошення вироку у справі МН17
22:06
Захист незалежності НАБУ, реформа СБУ, оновлення наглядової ради Нафтогазу: Нуланд назвала очікування США від України
22:05
Ярослава Магучіх
Стало відомо, скільки заробила Магучіх за виступ у "Діамантовій лізі"
21:55
Збірна України отримає шалені призові, якщо переможе Росію у плей-офф ЧЄ з волейболу
21:46
Верховний суд України
Верховний суд підтвердив вироки ексбійцям "Торнадо"
21:28
Людмила Денісова
Росія незаконно утримує майже 300 українців в ОРДЛО, - Денісова
21:26
"Олександрія" - "Інгулець"
"Олександрія" перемогла "Інгулець" у стартовому матчі 7-го туру УПЛ
21:13
Джон Салліван
Американського посла в Москві викликали до МЗС через нібито "втручання США у вибори" до Держдуми
21:01
На виїзді з Києва легковик вилетів у кювет від удару вантажівки
На виїзді з Києва легковик вилетів у кювет від удару вантажівки
20:49
Наріман Джелялов
Переслідування у Криму: Джелялов та брати Ахтемови перебувають у СІЗО Сімферополя, - Денісова
20:40
Акція протесту "Зупинити капітуляцію" під ОПУ: ще трьом учасникам оголосили про підозру
20:34
Зеленський присудив сценаристці "Кіборгів" та режисерці "Поганих доріг" Ворожбит премію Довженка
20:30
Шенол Гюнеш
Тренера збірної Туреччини погнали з команди після ганебної поразки у відборі на ЧС-2022
20:25
шахта
На шахтах "Львіввугілля" виявили нестачу понад 17 тисяч тонн вугілля
20:17
На Венеційському кінофестивалі провели акцію на підтримку в’язнів Кремля перед прем'єрою фільму "Носоріг" Сенцова
20:11
Окупанти проводять "репетиції" російських виборів до Держдуми в ОРДЛО
19:56
Павло Клімкін
"В Альянс - пару років і реформи": ексочільник МЗС Клімкін оцінив перспективи вступу України до ЄС та НАТО
19:48
Шевченко
В УАФ відповіли, чи може Шевченко отримати нову посаду в їхній організації
19:42
Дмитро Разумков
Разумков вдруге захворів на коронавірус
19:31
вода
В окупованому Криму обмежили подачу води: причина
19:30
Фігурант справи Шеремета Антоненко обвінчався зі своєю дружиною
19:13
Інгулець
"Олександрія" - "Інгулець": склади на стартовий матч 7-го туру УПЛ
19:06
Наталка Діденко
На вихідних в Україні очікуються локальні дощі й тепло, - синоптик Наталка Діденко
19:05
Twitter тестує позначки для ботів
18:51
Помер експрезидент Португалії Сампайо
18:48
Уле-Гуннар Сульшер та Кріштіану Роналду
Тренер розповів, коли Роналду зіграє перший матч після повернення в МЮ
18:43
Олександр Богомолов
Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень
18:41
Перебував у розшуку Інтерполу: СБУ затримала на Тернопільщині "кримінального авторитета" з РФ
18:26
Після пожежі в Миколаївському костелі Будинок органної музики буде давати концерти у консерваторії
18:23
Світовий банк
В Україну з офіційним візитом приїде віцепрезидентка Світового банку
18:17
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Маленька велика брехня. Як Безугла, "слуги" та ОПЗЖ рятують Зеленського від державної зради
18:09
суд
Збирав розвіддані на Житомирщині: засуджено агента ФСБ РФ до 8 років позбавлення волі
18:09
електроенергія
Нацкомісія нагадала, що відключати електрику за борги у "червоній" зоні карантину заборонено
18:08
Справа "вагнерівців"
Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів
17:59
новий автобус "Шахтаря"
"Шахтар" похизувався новим дизайном автобуса. Фото з ефектної презентації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV