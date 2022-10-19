Зеленський доручив уряду створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст і селищ

Про це повідомляє Офіс президента.

Там зазначили, що учасники зустрічі обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України.

"Крім того, розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України, а також необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста – Росії. Було обговорено сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Учасники погодили необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Окремо зупинилися на питанні співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії.

"Президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, суттєві ушкодження: 19 жовтня декілька енергетичних об’єктів ДТЕК зазнали обстрілів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb