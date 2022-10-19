Суттєві ушкодження: 19 жовтня декілька енергетичних об’єктів ДТЕК зазнали обстрілів

Про це пише "ДТЕК Енерго".

"19 жовтня Росія продовжує наносити масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ще два енергетичні об’єкти ДТЕК Енерго зазнали обстрілів. Таким чином, за сьогоднішній день від атак терористів постраждало вже три підприємства компанії", - повідомляють у компанії.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Також в ДТЕК зазначили, що внаслідок удару обладнання підприємств зазнало суттєвих ушкоджень.

"Після припинення обстрілів енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкоджень, а також розпочати ліквідовувати наслідки і відновлення роботи. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, наразі всі в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі", - написали у компанії.

Нагадаємо, на Прикарпатті росіяни знову поцілили у Бурштинську ТЕС

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