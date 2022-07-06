Зеленський: Дуже потужно запрацювала артилерія від партнерів, втрати окупантів тільки зростатимуть
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив роботу артилерії, яку нам передали іноземні партнери
Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
"Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання", - сказав президент України.
Зеленський також розповів, що на Півдні був закритий доступ до соціальних мереж і YouTube.
"Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - заявив президент України Володимир Зеленський.
- 6 липня президент Володимир Зеленський відзначив, що ЗСУ просуваються на Херсонському та Запорізькому напрямках.
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