Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову 27 січня: торкнуться питань безпеки та оборонної взаємодії
Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що у четвер, 27 січня, увечері пройде телефонна розмова президента Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена
Про це Никифоров написав у Facebook.
"Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером", - написав прессекретар.
Никифоров зазначив, що імовірно лідери обговорять питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки та антиолігархічної реформи. Проте перелік тем, за його словами, не вичерпний.
"Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах", - додав Никифоров.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.8
Купівля 28.8Продаж 29.12
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе