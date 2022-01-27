Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову 27 січня: торкнуться питань безпеки та оборонної взаємодії

Про це Никифоров написав у Facebook.



"Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером", - написав прессекретар.



Никифоров зазначив, що імовірно лідери обговорять питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки та антиолігархічної реформи. Проте перелік тем, за його словами, не вичерпний.



"Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах", - додав Никифоров.



Нагадаємо, 2 січня 2022 року Байден і Зеленський провели переговори, США зявили, що із союзникими дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України.