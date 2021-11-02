Зеленський і президентка Словаччини Чапутова підписали декларацію про європейську перспективу України
Президент України Зеленський зустрівся з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Лідери країн підписали спільну декларацію про визнання європейської перспективи України.
"Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав - членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.
Словаччина стала п'ятою державою Євросоюзу, з якою Україна підписала такий документ.
Український лідер наголосив на важливості визнання європейської перспективи України для підтримки процесу трансформації країни та висловив сподівання на подальшу підтримку Словаччиною вступу України до ЄС і НАТО.
Також Зеленський подякував президентці Словаччини за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в зоні Операції об'єднаних сил і стан переговорів для досягнення миру та обмінялися думками щодо енергетичної безпеки України та Європи.
- Нагадаємо, раніше у Глазго Зеленський обговорив із в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель війну на сході України та енергетичну кризу в Європі, з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані - активізацію економічного і воєнного співробітництва та можливість постачання до України скрапленого газу, а з прем'єром Канади Джастіном Трюдо - спрощення в'їзду українців до Канади.
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