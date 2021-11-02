Зеленський і президентка Словаччини Чапутова підписали декларацію про європейську перспективу України

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



Лідери країн підписали спільну декларацію про визнання європейської перспективи України.



"Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав - членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України", - сказав Зеленський.



Словаччина стала п'ятою державою Євросоюзу, з якою Україна підписала такий документ.



Український лідер наголосив на важливості визнання європейської перспективи України для підтримки процесу трансформації країни та висловив сподівання на подальшу підтримку Словаччиною вступу України до ЄС і НАТО.



Також Зеленський подякував президентці Словаччини за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.



Крім того, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в зоні Операції об'єднаних сил і стан переговорів для досягнення миру та обмінялися думками щодо енергетичної безпеки України та Європи.