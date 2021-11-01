Зеленський і Трюдо обговорили спрощення українцям в'їзду до Канади
У понеділок, 1 листопада, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
Зустріч відбулася на полях Конференції ООН з питань зміни клімату у британському Глазго. Співрозмовники обговории зокрема спрощення в'їзду до Канади для українців, а також евроатлантичну інтеграцію України та економічну співпрацю.
"Під час зустрічі на Конференції ООН з питань зміни клімату подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - розповів Зеленський.
- Нагадаємо, Зеленський обговорив із в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель війну на сході України та енергетичну кризу в Європі, а з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані - активізацію економічного і воєнного співробітництва та можливість постачання до України скрапленого газу.
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