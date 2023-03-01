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Головна війна з Росією Зеленський: коли ми готуємо активні військові дії, маємо на увазі й повернення безпеки людям у прифронтовій зоні

Зеленський: коли ми готуємо активні військові дії, маємо на увазі й повернення безпеки людям у прифронтовій зоні

1 березня, 2023 середа
23:42
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що планування активних військових дій передбачає відновлення безпеки для жителів прифронтових територій

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що РФ постійно обстрілює прифронтові території - вдень і вночі.

"Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага й до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина. Зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах із Росією, хто на півдні нашої держави. Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення", - сказав Зеленський.

Раніше заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, де чекати весняного контрнаступу і назвав одну зі стратегічних цілей операції.

Новини
Україна
Володимир Зеленський
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