Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський може у травні відвідати німецький Аахен, де йому планують вручити премію Карла Великого
Про це повідомило видання Bild.
Відомо, що премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити Володимира Зеленського та український народ. В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, "але і Європу та європейські цінності".
Премія Карла Великого покликана стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. За інформацією видання з урядових кіл, на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Аахена особисто.
Читайте також: Шольц про війну РФ в Україні: маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час
Зазначається, що це був би його перший візит до Німеччини з початку війни. Однак запланований літній контрнаступ українців може означати, що Зеленський не зможе виїхати з країни й буде змушений виступити по відеозв'язку.
Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Але через те, що Шольц їде на саміт G7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на вихідні перед цією датою.
З початку війни Зеленський побував у США, Британії, Франції та Польщі - але не в Німеччині. Хоча Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні, зазначає німецьке видання.
Видання додає, що у Зеленського звинувачували канцлера в нерішучості й відсутності підтримки протягом тривалого часу. Зустріч в Аахені між Шольцом і Зеленським може відкрити нову главу дружби.
- Раніше, 1 квітня, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.
- 2 квітня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував членів Соціал-демократичної партії ФРН за заклик до переговорів між Києвом та Москвою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе