Про це повідомило видання Bild.

Відомо, що премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити Володимира Зеленського та український народ. В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, "але і Європу та європейські цінності".

Премія Карла Великого покликана стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. За інформацією видання з урядових кіл, на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Аахена особисто.

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Зазначається, що це був би його перший візит до Німеччини з початку війни. Однак запланований літній контрнаступ українців може означати, що Зеленський не зможе виїхати з країни й буде змушений виступити по відеозв'язку.

Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Але через те, що Шольц їде на саміт G7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на вихідні перед цією датою.

З початку війни Зеленський побував у США, Британії, Франції та Польщі - але не в Німеччині. Хоча Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні, зазначає німецьке видання.

Видання додає, що у Зеленського звинувачували канцлера в нерішучості й відсутності підтримки протягом тривалого часу. Зустріч в Аахені між Шольцом і Зеленським може відкрити нову главу дружби.