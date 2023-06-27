Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні.

"Наради з генералами: Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обов'язково", - йдеться у повідомленні.