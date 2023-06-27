Зеленський на передовій обговорив із генералами створення корпусу морської піхоти
Володимир Зеленський на передовій провів оперативну нараду з генералами, де, зокрема, обговорили створення корпусу морської піхоти
Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні.
"Наради з генералами: Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обов'язково", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 26 квітня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку.
- Також президент відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку, де нагородив українських військових.
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