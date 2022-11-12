Зеленський нагородив кореспондентку "Еспресо" Залевську орденом Княгині Ольги другого ступеня

Указ опублікований на сайті президента України.

"За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі постановляю нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня Залевську Б’янку Юріївну — журналіста TVN Discovery Poland, кореспондента телеканалу "Еспресо TV" у Варшаві, Республіка Польща", - йдеться в указі Володимира Зеленського.

У 2014 році Б'янка Залевська була нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня, коли працювала військовим кореспондентом на Донбасі та була важко поранена.

Також відома роботою на "TVN24", "TVN24 Biznes i Świat" та "TVN".

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