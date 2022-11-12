Зеленський нагородив кореспондентку "Еспресо" Залевську орденом Княгині Ольги другого ступеня
Президент Володимир Зеленський видав указ про нагородження орденом Княгині Ольги другого ступеня кореспондентку "Еспресо" Б'янку Залевську
Указ опублікований на сайті президента України.
"За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі постановляю нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня Залевську Б’янку Юріївну — журналіста TVN Discovery Poland, кореспондента телеканалу "Еспресо TV" у Варшаві, Республіка Польща", - йдеться в указі Володимира Зеленського.
У 2014 році Б'янка Залевська була нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня, коли працювала військовим кореспондентом на Донбасі та була важко поранена.
Також відома роботою на "TVN24", "TVN24 Biznes i Świat" та "TVN".
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