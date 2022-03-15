Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького менеджера "Укрпошти", що самотужки збив російський літак над Черніговом

Про це стало відомо з Указу №131/2022, що його було оприлюднено на офіційному сайті Офісу Президента України.

Серед інших героїв було нагороджено і капітана Сергія Чижикова. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.



Як відомо, 4 березня 2022 року капітан Сергій Чижиков, колишній менеджер "Укрпошти" самотужки збив російський військовий літак над Черніговом.



"Після збитого літака я почав отримувати слова подяки. Людям видається, що я листоноша Пєчкін, який збив літак", - розповів він у інтервʼю для hromadske.



Володимир Зеленський нагородив капітана Чижикова орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, серед них 6 - посмертно.

Збройні Сили України під час авіаційного нальоту на Чернігів збили російський літак типу Су.



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