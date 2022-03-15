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Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького менеджера "Укрпошти", що самотужки збив російський літак над Черніговом

15 березня, 2022 вiвторок
14:53
війна з Росією Сергій Чижиков

Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня менеджера "Укрпошти", що самотужки збив російський літак над Черніговом

Про це стало відомо з Указу №131/2022, що його було оприлюднено на офіційному сайті Офісу Президента України.
Серед інших героїв було нагороджено і капітана Сергія Чижикова. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Як відомо, 4 березня 2022 року капітан Сергій Чижиков, колишній менеджер "Укрпошти" самотужки збив російський військовий літак над Черніговом.

"Після збитого літака я почав отримувати слова подяки. Людям видається, що я листоноша Пєчкін, який збив літак", - розповів він у інтервʼю для hromadske.

Володимир Зеленський нагородив капітана Чижикова орденом Богдана Хмельницького III ступеня. 


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збитий літак
орден Богдана Хмельницького
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