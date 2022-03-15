Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького менеджера "Укрпошти", що самотужки збив російський літак над Черніговом
Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня менеджера "Укрпошти", що самотужки збив російський літак над Черніговом
Про це стало відомо з Указу №131/2022, що його було оприлюднено на офіційному сайті Офісу Президента України.
Серед інших героїв було нагороджено і капітана Сергія Чижикова. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.
Як відомо, 4 березня 2022 року капітан Сергій Чижиков, колишній менеджер "Укрпошти" самотужки збив російський військовий літак над Черніговом.
"Після збитого літака я почав отримувати слова подяки. Людям видається, що я листоноша Пєчкін, який збив літак", - розповів він у інтервʼю для hromadske.
Володимир Зеленський нагородив капітана Чижикова орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, серед них 6 - посмертно.
- Збройні Сили України під час авіаційного нальоту на Чернігів збили російський літак типу Су.
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