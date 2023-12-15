"Зеленський не виправдав очікувань Заходу": добірка російських фейків за 15 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "російські воєнкори розглядаються нацистським режимом у Києві як пріоритетні цілі для усунення. За ними ведеться справжнє полювання, оскільки саме їхні репортажі з передової розповідають про реальну звірячу суть неонацизму, що окопався там, його криваві злочини".

Дезінформація: "Зеленський не виправдав очікувань Заходу, де дедалі більше труднощів з пошуком вільних грошей для Києва. НАТО і ЄС настав час усвідомити безвихідь війни", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Заяви Залужного, а пізніше Зеленського про перехід ЗСУ до оборони були сприйняті на Заході неоднозначно. Тепер наші партнери відмовляються обговорювати постачання наступального озброєння взагалі".