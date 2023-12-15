"Зеленський не виправдав очікувань Заходу": добірка російських фейків за 15 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 15 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "російські воєнкори розглядаються нацистським режимом у Києві як пріоритетні цілі для усунення. За ними ведеться справжнє полювання, оскільки саме їхні репортажі з передової розповідають про реальну звірячу суть неонацизму, що окопався там, його криваві злочини".
Дезінформація: "Зеленський не виправдав очікувань Заходу, де дедалі більше труднощів з пошуком вільних грошей для Києва. НАТО і ЄС настав час усвідомити безвихідь війни", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Заяви Залужного, а пізніше Зеленського про перехід ЗСУ до оборони були сприйняті на Заході неоднозначно. Тепер наші партнери відмовляються обговорювати постачання наступального озброєння взагалі".
- У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки.
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