Зеленський не вірить, що РФ можна переконати розблокувати "зерновий коридор"
Росія - це єдиний винуватець того, що харчові продукти будуть дорожчати на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.
"Росія – це єдиний винуватець того, що харчові продукти зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства", - наголосив він.
На думку Зеленського, міжнародній спільноті навряд чи вдасться переконати Росію відновити "зерновий коридор", адже керівництво країни-агресора зацікавлене у загостренні продовольчої кризи більше, ніж у виконанні підписаних угод. При цьому блокування Росією угоди - це відповідь усім, хто каже про переговори з Росією.
"Зерновий коридор" - це буде конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - сказав він.
Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор" попри свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.
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