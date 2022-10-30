Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

"Росія – це єдиний винуватець того, що харчові продукти зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства", - наголосив він.

На думку Зеленського, міжнародній спільноті навряд чи вдасться переконати Росію відновити "зерновий коридор", адже керівництво країни-агресора зацікавлене у загостренні продовольчої кризи більше, ніж у виконанні підписаних угод. При цьому блокування Росією угоди - це відповідь усім, хто каже про переговори з Росією.

"Зерновий коридор" - це буде конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - сказав він.

Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор" попри свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду

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