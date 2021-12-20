Зеленський обговорив безпекову ситуацію на українському кордоні з президентом Фінляндії

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів телефонну розмову з Саулі Нійністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 20 грудня на Франківщині відбулася перша особиста зустріч очільників держав Люблінського трикутника - президента України Володимира Зеленського, президента Литви Гітанаса Наусєди та президента Польщі Анджея Дуди. Лідери обговорили агресію РФ і міграційну кризу.