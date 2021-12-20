Зеленський обговорив безпекову ситуацію на українському кордоні з президентом Фінляндії
У понеділок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Саулі Нійністе
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Провів телефонну розмову з Саулі Нійністе. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації", - написав Зеленський.
Як повідомляє пресслужба президента Фінляндії, Нійністе підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він наголосив, що для вирішення збройного конфлікту на Сході України важлива дипломатія та діалог.
Крім того, Нійністе підкреслив, що Фінляндія прихильна до принципів ОБСЄ, зокрема рівності всіх держав та утриманню від погроз чи застосування сили.
- Нагадаємо, 20 грудня на Франківщині відбулася перша особиста зустріч очільників держав Люблінського трикутника - президента України Володимира Зеленського, президента Литви Гітанаса Наусєди та президента Польщі Анджея Дуди. Лідери обговорили агресію РФ і міграційну кризу.
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