Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що телефонна розмова між Зеленським і Шольцом відбулась під час робочого візиту президента України на Миколаївщину.

Він поінформував канцлера Німеччини про ситуацію на фронті, наголосивши на невдалих спробах наступу росіян. Зокрема, йшлося про втрати окупантів під Авдіївкою на Донеччині.

"Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з необхідністю недопущення ескалації насильства й розростання війни. Глава держави також висловив подяку канцлеру за те, що попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Також президент України розповів Шольцу про реалізацію української формули миру: наразі відбувається підготовка до наступної зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки лідерів держав. Вона відбудеться на Мальті наприкінці місяця. Зеленський зазначив, що Україна розраховує побачити там представника Німеччини.

"Крім того, глава держави акцентував, що розраховує на успішне проведення чергової конференції з відновлення України в Німеччині в листопаді. Володимир Зеленський також розповів про ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для виконання рекомендацій Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС", - розповіли в Офісі президента.

Зеленський подякував Шольцу за новий пакет допомоги від Німеччини на суму один мільярд євро.

"Те, що ми проговорювали в Гранаді, – усі ці домовленості виконуються. Я дуже вдячний за нещодавній оборонний пакет, який, зокрема, передбачає передачу IRIS-T, Patriot і ракет до них, які є критично необхідними для нашої стійкості цієї зими", - наголосив Зеленський.

Того ж дня, 20 жовтня, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону.



