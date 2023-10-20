Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України

Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України

20 жовтня, 2023 п'ятниця
17:24
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 жовтня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери говорили про ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України

Про це йдеться на сайті Офісу президента. 

Зазначається, що телефонна розмова між Зеленським і Шольцом відбулась під час робочого візиту президента України на Миколаївщину. 

Він поінформував канцлера Німеччини про ситуацію на фронті, наголосивши на невдалих спробах наступу росіян. Зокрема, йшлося про втрати окупантів під Авдіївкою на Донеччині.

"Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з необхідністю недопущення ескалації насильства й розростання війни. Глава держави також висловив подяку канцлеру за те, що попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України", - йдеться у повідомленні. 

Також президент України розповів Шольцу про реалізацію української формули миру: наразі відбувається підготовка до наступної зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки лідерів держав. Вона відбудеться на Мальті наприкінці місяця. Зеленський зазначив, що Україна розраховує побачити там представника Німеччини. 

"Крім того, глава держави акцентував, що розраховує на успішне проведення чергової конференції з відновлення України в Німеччині в листопаді. Володимир Зеленський також розповів про ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для виконання рекомендацій Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС", - розповіли в Офісі президента. 

Зеленський подякував Шольцу за новий пакет допомоги від Німеччини на суму один мільярд євро. 

"Те, що ми проговорювали в Гранаді, – усі ці домовленості виконуються. Я дуже вдячний за нещодавній оборонний пакет, який, зокрема, передбачає передачу IRIS-T, Patriot і ракет до них, які є критично необхідними для нашої стійкості цієї зими", - наголосив Зеленський. 

  • Того ж дня, 20 жовтня, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону. 


 

Світ
Україна
ЄС
Німеччина
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
Миколаївщина
допомога Україні
Олаф Шольц
відбудова України
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1710
18 жовтня, 2023 середа
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
вертолет Ми-8МТВ.
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8
На фото: супутникові знімки
19 жовтня, 2023 четвер
У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
18:32
окупанти
Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
18:03
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
16:37
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила фейк про голову НБУ Пишного
16:36
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: в ньому серед іншого 3 зенітні установки Gepard
16:29
Ексклюзив
ЗСУ завдали ворогу значних втрат під Авдіївкою за співвідношення сил 1:3 на користь росіян, - експерт Селезньов
16:26
Цукор
Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння
16:18
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
Необхідно формувати автономні снайперські групи - вони виконують величезну кількість завдань, - снайпер ЗСУ Чорноморець
16:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
КНДР — новий братній народ росіян. Чому Лавров та Скабєєва змушені були плазувати в Пхеньяні?
16:04
верховний суд крим
Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму
15:56
Оновлено
Джо Байден
Байден анонсував запит коштів для України та Ізраїлю і порівняв Путіна з ХАМАСом, Кремль відреагував
15:51
Дмитро Кулеба
"Сподіваюсь, Орбан вимив руки після того": Кулеба прокоментував зустріч Путіна з прем'єром Угорщини
15:44
Заперечення існування України та агресії РФ: справу митрополита УПЦ МП Лебедя передали до суду
15:16
На фото: Зеленський
Зеленський приїхав до прикордонників на Херсонщину: провів нараду та вручив нагороди
15:11
Ексклюзив
Авдіївка
"Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку
15:07
Вірменія
Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару
14:40
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Формально РФ зможе воювати найближчі 3-5 років: військовий експерт Бадрак оцінив військові можливості держави-агресора
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:29
Мавка
У кінопрокаті Південної Кореї з'явилася українська "Мавка"
14:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія планує встановити на кордоні з Україною сучасну антидронову систему, - ЗМІ
14:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Мальта підтвердила організацію зустрічі для обговорення української Формули миру
14:10
осінь
Тепло та сонячно: прогноз погоди в Україні на вихідні від Наталки Діденко
14:04
Електроенергія
Борги на енергоринку ускладнюють підготовку до зими, - Спілка споживачів комунпослуг
14:01
На фото: Жадан і Христина Соловій
"Історія кохання двох людей": Жадан і Соловій випустили спільний кліп "Серце"
14:01
Артефакти
В Україну повернули 14 історичних артефактів, які викрала РФ з тимчасово окупованих територій
14:00
OPINION
Ірина Федорів
Як влада хоче прибрати до рук Верховний суд
13:49
Оновлено
японія морепродукти, риба
В Україні запрацював сервіс е-Риба: для кого впровадили та з якою метою
13:35
напад з ножем
У центрі Києва невідомі поранили ножем військового: правоохоронці шукають нападників
13:35
гроші
"Податок на Google": Україна зібрала з техногігантів 10,2 млрд грн
13:27
Токмак
У Токмаку гуманітарна криза: росіяни не завозять достатньо ліків і продуктів, - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV