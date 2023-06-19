Зеленський обговорив із Сунаком можливості постачання Україні далекобійної зброї
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили зокрема перебіг бойових дій
Про це він повідомив 19 червня.
"Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї", - розповів Зеленський.
Він подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21–22 червня.
"Ми скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Важливо надати Україні конкретні перспективи членства", - зазначив президент.
Також сторони обговорили кроки з реалізації української формули миру та підготовки гарантій безпеки для України.
Окрім того, Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ, аби позбавити її доступу до західних компонентів, які вона використовує у виробництві ракет.
- 11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
- 16 травня CNN із посиланням на анонімні джерела писало, що Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності.
- 24 травня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети великої дальності Storm Shadow, які передала Велика Британія.
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