Зеленський отримав орден імені Дудаєва й орден "Честь Нації" Чеченської республіки Ічкерія
Президент України Володимир Зеленський отримав два ордени - один імені Джохара Дудаєва, а інший Чеченської республіки Ічкерія "Честь Нації"
Про це інформує Офіс очільника країни.
Зеленського відзначили за заслуги й самовіддані дії заради свободи, демократії у світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.
Президент України отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден "Честь Нації" (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.
"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим.
Нагороди передав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Довідково. Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.
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