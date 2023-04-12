Про це інформує Офіс очільника країни.

Зеленського відзначили за заслуги й самовіддані дії заради свободи, демократії у світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

Президент України отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден "Честь Нації" (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим.

Нагороди передав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Довідково. Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.