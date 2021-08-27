Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго за газ

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він встановлює порядок врегулювання підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) проблемної заборгованості за природний газ та його транспортування.



Зокрема, документ пропонує перенесення розрахункової дати врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року; дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені; верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, яка утворилася до з 1 січня 2016 року. Також пропонується зупинити примусове стягнення заборгованості за договорами з НАК "Нафтогаз України" та операторами газорозподільчих мереж.

Нагадаємо, 14 липня Рада ухвалила закон №3508-д "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".