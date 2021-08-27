Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго за газ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу"
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він встановлює порядок врегулювання підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) проблемної заборгованості за природний газ та його транспортування.
Зокрема, документ пропонує перенесення розрахункової дати врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року; дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені; верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, яка утворилася до з 1 січня 2016 року. Також пропонується зупинити примусове стягнення заборгованості за договорами з НАК "Нафтогаз України" та операторами газорозподільчих мереж.
- Нагадаємо, 14 липня Рада ухвалила закон №3508-д "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".
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