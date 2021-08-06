Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони продажу лікарських засобів малолітнім особам
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам.
Закон забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.
Відповідно до закону, якщо продавець ліків має сумніви щодо віку покупця, він має вимагати пред'явлення документа, який посвідчує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.
Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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