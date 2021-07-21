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Зеленський підписав закон, що визнає корінні народи Криму

21 липня, 2021 середа
22:45
Новини Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи України

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ спрямований на захист прав корінних народів, надання їм інструментів роботи з державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів.

Закон визначає, що корінними народами, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

"Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України", – йдеться в документі.

Корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус у межах Конституції та законів. 

Законом забороняється заперечення етнічної приналежності корінних народів України.

Згідно з документом, корінні народи мають право на дотримання, відродження та розвиток своїх традицій і звичаїв, збереження культурної спадщини; визначення переліку місць та об'єктів релігійного та культурного значення; відновлення топоніміки; співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури.

Корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

Представницькі органи корінних народів можуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

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