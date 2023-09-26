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Зеленський підписав законопроєкт про відновлення звітування політичних партій

26 вересня, 2023 вiвторок
13:02
Суспільство Президент України Володимир Зеленський

У вівторок, 26 вересня, до ВРУ повернули документ із підписом президента України Володимира Зеленського

Про це на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про законопроєкт №9419-1 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій.

Звітність партій була тимчасово припинена у 2020 році через пандемію коронавірусу та воєнний стан - останній звіт партій був за третій квартал 2020 року. Тепер партії мають подати звіти за всі пропущені періоди.

Протягом 90 днів, із дня набуття законом чинності, партії мають подати звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції. А для партій, що не мають держфінансування, строк - 120 днів. 

Відновлення партійного звітування про фінанси є однією з вимог G7.

  • У листопаді 2021 року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав Володимира Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання.
  • 23 серпня Верховна Рада схвалила законопроєкт №9419-1, яким відновила обов’язкове фінансове звітування політичних партій.  
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