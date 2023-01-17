Зеленський подякував Нідерландам за намір поставити Україні системи Patriot

Про це він зазначив у twitter.

"Вдячний Прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за намір передати Україні ЗРК Patriot. Це вагоме посилення української ППО, захист наших міст і громадян від ракетного терору РФ. Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємося разом уперед, до спільної перемоги!", - написав Зеленський.

17 січня у Нідерландах підтвердили надання Україні системи ППО Patriot.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb