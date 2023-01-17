Зеленський подякував Нідерландам за намір поставити Україні системи Patriot
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за намір передати Україні ЗРК Patriot, які посилять українську ППО
Про це він зазначив у twitter.
"Вдячний Прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за намір передати Україні ЗРК Patriot. Це вагоме посилення української ППО, захист наших міст і громадян від ракетного терору РФ. Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємося разом уперед, до спільної перемоги!", - написав Зеленський.
- 17 січня у Нідерландах підтвердили надання Україні системи ППО Patriot.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе