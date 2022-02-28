Зеленський поговорив із Джонсоном і Дудою: наступні 24 години вирішальні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою, в ході якої заявив, що наступна доба буде вирішальною для України.
Про переговори із Джонсоном та Дудою Зеленський написав у твіттері, повідомляє «Еспресо».
Антивоєнна коаліція в дії – наголосив Володимир Зеленський. За його словами, прем’єр Джонсон запевнив, що зробить усе можливе, щоб надати оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників
Водночас, Борис Джонсон заявив, що спротив українського народу є героїчним, - повідомляє прес-служба прем’єра.
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