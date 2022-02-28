Про переговори із Джонсоном та Дудою Зеленський написав у твіттері, повідомляє «Еспресо».

Антивоєнна коаліція в дії – наголосив Володимир Зеленський. За його словами, прем’єр Джонсон запевнив, що зробить усе можливе, щоб надати оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників

Водночас, Борис Джонсон заявив, що спротив українського народу є героїчним, - повідомляє прес-служба прем’єра.

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Італія вирішила допомогти Україні фінансово,

а Німеччина надасть летальну зброю.

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