Зеленський попросив Португалію передати ЗСУ німецькі танки та іншу важку техніку

Про це Зеленський сказав під час свого відеозвернення.

"Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", - мовив Зеленський.

Він також заявив про необхідність посилення санкційного тиску на РФ і принципового рішення європейських компаній вийти з російського ринку.

Зеленський додав і про необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

Президент також звернувся з проханням підтримати повноправне членство України в ЄС.

"Я вірю, що народ Португалії, а разом з ним і португальські політики підтримають нашу державу у фундаментальному прагненні бути разом з вами у Європейському Союзі. Вільні мають підтримувати вільних. Порядні мають підтримувати порядних. Сумлінні мають підтримувати сумлінних. І я вірю, що ви не зрадите ані нас, ані себе. Бо Україна вже йде шляхом до Євросоюзу за прискореною процедурою", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів.

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