Зеленський попросив у парламенту Іспанії, щоб вони надали більше зброї Україні
Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив в онлайн форматі перед депутатами іспанського парламенту і наголосив, що Україні потрібно надати більше зброї у війні з російським агресором
Про це йдеться в дописі про результати виступу президента України перед іспанськими парламентарями.
"Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює Росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху. Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити. Бо демократія не має боятися", - написав Зеленський.
- У найближчі дні Іспанію покинуть не менше, ніж 27 російських дипломатів і співробітників посольства, які становлять загрозу інтересам і безпеці країни
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