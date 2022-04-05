Зеленський попросив у парламенту Іспанії, щоб вони надали більше зброї Україні

Про це йдеться в дописі про результати виступу президента України перед іспанськими парламентарями.

"Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює Росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху. Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити. Бо демократія не має боятися", - написав Зеленський.

У найближчі дні Іспанію покинуть не менше, ніж 27 російських дипломатів і співробітників посольства, які становлять загрозу інтересам і безпеці країни

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